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Passageiros nos aeroportos batem novo recorde de 4,5 milhões em fevereiro

Passageiros nos aeroportos batem novo recorde de 4,5 milhões em fevereiro

Os aeroportos nacionais movimentaram em fevereiro um novo máximo histórico de 4,5 milhões de passageiros, mais 3,3% em termos homólogos, acumulando uma subida de 3,7% desde início do ano, para 8,876 milhões, divulgou hoje o INE.

Lusa /
Foto: Rede Social Instagram @policiasegurancapublica

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De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o aeroporto de Lisboa concentrou 55,6% do total de passageiros nos dois primeiros meses do ano, movimentando 4,9 milhões, o que representa um crescimento homólogo de 3,4%.

Já o aeroporto do Porto movimentou 2,1 milhões de passageiros (23,8% do total), com um crescimento de 7,7%, e o aeroporto de Faro registou 662,1 mil de passageiros movimentados (7,5% do total), representando um decréscimo homólogo de 1,9%.

O INE salienta que, no mês de fevereiro, o aeroporto do Funchal se manteve como o terceiro aeroporto com maior movimento de passageiros. Considerando os dois primeiros meses de 2026, este aeroporto movimentou 713,7 mil passageiros (+5,1%), superando o aeroporto de Faro.

Analisando o volume de passageiros desembarcados e embarcados em voos internacionais até final de fevereiro, Espanha foi o principal país de origem dos voos, com um crescimento homólogo de 5,3% no número de passageiros desembarcados, seguido de França (-11,2%) e Reino Unido (+0,8%).

Como destinos, surge o Reino Unido na primeira posição (+1,2% no número de passageiros embarcados), seguido de Espanha (+5,3%) e França (-11,5%). O Brasil e a Alemanha alternaram entre a quarta e a quinta posições, consoante se trate de país de origem ou de destino dos voos.

No que se refere ao movimento de carga e correio nos aeroportos nacionais, registou uma diminuição de 0,5% nos primeiros dois meses de 2026 (-1,6% em 2025).

O aeroporto de Lisboa movimentou 28,7 mil toneladas (77,3% do total), correspondendo a um decréscimo homólogo de 0,3%, enquanto nos restantes aeroportos o movimento de carga e correio diminuiu 1,2%.

Considerando apenas o mês de fevereiro, os aeroportos nacionais movimentaram 4,5 milhões de passageiros e 19,2 mil toneladas de carga e correio, correspondendo a variações homólogas de +3,3% e +0,6%, respetivamente (+4,0% e -1,6% no mês anterior, pela mesma ordem).

"Após um máximo histórico em janeiro, registou-se novamente, em fevereiro, um novo máximo histórico no número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais", salienta o INE.

Nesse mês desembarcaram, em média, 81,2 mil passageiros por dia, um resultado superior aos 78,6 mil registados em fevereiro de 2025, o que representa um crescimento de 3,3%.

Os dados do INE indicam ainda que, em fevereiro, se registaram 15,8 mil aterragens de aeronaves em voos comerciais nos aeroportos portugueses.

Em fevereiro, 83,2% dos passageiros desembarcados corresponderam a tráfego internacional, totalizando 1,9 milhões de passageiros (+3,6%).

A maioria dos voos destes passageiros teve origem no continente europeu, que representou 67,3% do total, traduzindo um crescimento de 1,2% face a fevereiro de 2025. O continente americano manteve-se como a segunda principal origem, concentrando 10,0% do total (+19,7%).

Relativamente aos passageiros embarcados, 82,3% corresponderam a tráfego internacional, num total de 1,8 milhões (+3,6%).

O INE destaca o continente europeu como o principal destino (66,5% do total), com um crescimento de 1,1% face a fevereiro de 2025, enquanto o continente americano constituiu o segundo principal destino dos passageiros embarcados (10,1% do total; +19,0%).

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