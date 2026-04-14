Passageiros nos aeroportos batem novo recorde de 4,5 milhões em fevereiro

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o aeroporto de Lisboa concentrou 55,6% do total de passageiros nos dois primeiros meses do ano, movimentando 4,9 milhões, o que representa um crescimento homólogo de 3,4%.

Já o aeroporto do Porto movimentou 2,1 milhões de passageiros (23,8% do total), com um crescimento de 7,7%, e o aeroporto de Faro registou 662,1 mil de passageiros movimentados (7,5% do total), representando um decréscimo homólogo de 1,9%.

O INE salienta que, no mês de fevereiro, o aeroporto do Funchal se manteve como o terceiro aeroporto com maior movimento de passageiros. Considerando os dois primeiros meses de 2026, este aeroporto movimentou 713,7 mil passageiros (+5,1%), superando o aeroporto de Faro.

Analisando o volume de passageiros desembarcados e embarcados em voos internacionais até final de fevereiro, Espanha foi o principal país de origem dos voos, com um crescimento homólogo de 5,3% no número de passageiros desembarcados, seguido de França (-11,2%) e Reino Unido (+0,8%).

Como destinos, surge o Reino Unido na primeira posição (+1,2% no número de passageiros embarcados), seguido de Espanha (+5,3%) e França (-11,5%). O Brasil e a Alemanha alternaram entre a quarta e a quinta posições, consoante se trate de país de origem ou de destino dos voos.

No que se refere ao movimento de carga e correio nos aeroportos nacionais, registou uma diminuição de 0,5% nos primeiros dois meses de 2026 (-1,6% em 2025).

O aeroporto de Lisboa movimentou 28,7 mil toneladas (77,3% do total), correspondendo a um decréscimo homólogo de 0,3%, enquanto nos restantes aeroportos o movimento de carga e correio diminuiu 1,2%.

Considerando apenas o mês de fevereiro, os aeroportos nacionais movimentaram 4,5 milhões de passageiros e 19,2 mil toneladas de carga e correio, correspondendo a variações homólogas de +3,3% e +0,6%, respetivamente (+4,0% e -1,6% no mês anterior, pela mesma ordem).

"Após um máximo histórico em janeiro, registou-se novamente, em fevereiro, um novo máximo histórico no número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais", salienta o INE.

Nesse mês desembarcaram, em média, 81,2 mil passageiros por dia, um resultado superior aos 78,6 mil registados em fevereiro de 2025, o que representa um crescimento de 3,3%.

Os dados do INE indicam ainda que, em fevereiro, se registaram 15,8 mil aterragens de aeronaves em voos comerciais nos aeroportos portugueses.

Em fevereiro, 83,2% dos passageiros desembarcados corresponderam a tráfego internacional, totalizando 1,9 milhões de passageiros (+3,6%).

A maioria dos voos destes passageiros teve origem no continente europeu, que representou 67,3% do total, traduzindo um crescimento de 1,2% face a fevereiro de 2025. O continente americano manteve-se como a segunda principal origem, concentrando 10,0% do total (+19,7%).

Relativamente aos passageiros embarcados, 82,3% corresponderam a tráfego internacional, num total de 1,8 milhões (+3,6%).

O INE destaca o continente europeu como o principal destino (66,5% do total), com um crescimento de 1,1% face a fevereiro de 2025, enquanto o continente americano constituiu o segundo principal destino dos passageiros embarcados (10,1% do total; +19,0%).