Passageiros nos aeroportos sobem 2,9% em maio para novo máximo histórico

"O movimento de passageiros nos aeroportos nacionais voltou a atingir um máximo histórico em maio de 2026, após os máximos históricos registados nos quatro meses anteriores", lê-se nas estatísticas rápidas do INE.

Em maio, desembarcaram, em média, 115,5 mil passageiros por dia, acima dos 112,8 mil registados em maio de 2025, uma subida de 2,4%.

A grande maioria dos passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais corresponderam a tráfego internacional (83,9%), com a Europa como a principal origem destes passageiros, e o continente americano como a segunda.

Já o transporte de carga diminuiu, tendo sido movimentadas 22,1 mil toneladas de carga e correio, uma redução de 3,3% face ao mesmo período do ano anterior.

No quinto mês do ano registaram-se 23,8 mil aterragens de aeronaves em voos comerciais nos aeroportos nacionais, um aumento de 1,5% em termos homólogos.

O gabinete de estatísticas tem também dados acumulados dos primeiros cinco meses do ano, concluindo que entre janeiro e maio de 2026, o número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais aumentou 3,2% face a 2025.

O aeroporto de Lisboa concentrou 50,6% do total de passageiros movimentados, com 14,3 milhões de passageiros, enquanto o aeroporto do Porto movimentou 6,8 milhões de passageiros e o aeroporto de Faro teve 3,5 milhões de passageiros movimentados (12,5% do total).

Ainda no período de janeiro a maio, o Reino Unido "manteve-se o principal país de origem e destino dos voos com passageiros", seguindo-se França, Espanha e Alemanha, que mantiveram a 2.ª, 3.ª e 4.ª posições, respetivamente.

O Brasil completa o grupo dos cinco principais países de origem, enquanto a Itália ocupou a 5.ª posição entre os principais países de destino, de acordo com o INE.