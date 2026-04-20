Economia
Passe Ferroviário Verde atinge um milhão de passes vendidos e 20 milhões para a CP
Desde outubro de 2024 que a CP já vendeu mais de um milhão de passes. O número de adesões representa mais de 20 milhões de euros de receita para a CP – Comboios de Portugal, revela o Ministério das Infraestruturas. O Governo acrescenta que está a realizar o "maior investimento em comboios jamais feito em Portugal" e anuncia que está em preparação um passe intermodal nacional.
Em causa a compra de 195 unidades que se traduz num investimento de 1,8 mil milhões de euros.
Com um custo mensal de 20 euros, o passe permite circular em toda a rede de comboios regionais, nos Intercidades (com necessidade de pré-reserva) e nos troços de urbanos que não estão incluídos em títulos intermodais.
Em março estavam 70 mil passes mensais ativos.
“O lançamento deste produto traduziu-se também numa aposta no digital: cerca de 84% dos clientes compram e carregam o passe nos canais online (APP e bilheteira online). O Passe Ferroviário Verde é 100% digital, ou seja, não exige suporte físico para funcionar”, refere o comunicado.
“Com uma política de mobilidade focada na integração, o Passe Ferroviário Verde torna-se um importante acelerador dessa visão, complementando a mobilidade diária com trajetos de longo curso”, refere ainda o executivo, que refere ainda que será para continuar a aposta no digital e na “qualidade do serviço, colocando o comboio como uma das peças centrais da mobilidade”.
Governo prepara passe intermodal nacional para os próximos meses
O ministro das Infraestruturas disse hoje que o Governo está a trabalhar numa solução de passe intermodal de escala nacional, que deverá ser apresentada nos próximos meses, após o "sucesso" do passe verde ferroviário.
Segundo o governante, o executivo já sinalizou essa intenção às empresas públicas do setor. "O Governo tem vindo a trabalhar, e ainda na semana passada reunimos com as grandes empresas de transportes do setor público, e sinalizámos a vontade de rapidamente apresentarmos um passe que tenha caráter nacional", avançou Miguel Pinto Luz durante a apresentação do balanço do passe ferroviário verde na estação de Santa Apolónia, em Lisboa.
"O passo verde ferroviário foi um sucesso e estamos a trabalhar para nos próximos meses podermos apresentar uma solução de um passe intermodal, mas à escala nacional", acrescentou.
Miguel Pinto Luz defendeu que a nova solução se insere na estratégia do Governo de reforço do uso do transporte público. "Isto é essencial. Temos hoje mais portugueses a andar em transportes públicos. Queremos convidar ainda mais portugueses a andar em transportes públicos", disse.
O ministro das Infraestruturas disse hoje que o Governo está a trabalhar numa solução de passe intermodal de escala nacional, que deverá ser apresentada nos próximos meses, após o "sucesso" do passe verde ferroviário.
Segundo o governante, o executivo já sinalizou essa intenção às empresas públicas do setor. "O Governo tem vindo a trabalhar, e ainda na semana passada reunimos com as grandes empresas de transportes do setor público, e sinalizámos a vontade de rapidamente apresentarmos um passe que tenha caráter nacional", avançou Miguel Pinto Luz durante a apresentação do balanço do passe ferroviário verde na estação de Santa Apolónia, em Lisboa.
"O passo verde ferroviário foi um sucesso e estamos a trabalhar para nos próximos meses podermos apresentar uma solução de um passe intermodal, mas à escala nacional", acrescentou.
Miguel Pinto Luz defendeu que a nova solução se insere na estratégia do Governo de reforço do uso do transporte público. "Isto é essencial. Temos hoje mais portugueses a andar em transportes públicos. Queremos convidar ainda mais portugueses a andar em transportes públicos", disse.