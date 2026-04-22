Paulo Carmona vai ser o próximo presidente da Infraestruturas de Portugal

Contactado pela agência Lusa, Paulo Carmona confirmou que será o próximo presidente da Infraestruturas de Portugal (IP), sucedendo à atual administração liderada por Miguel Cruz.



O nome do gestor já recebeu `luz verde` da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP),devendo iniciar funções em maio, de acordo com o ECO.



O Conselho de Administração da IP, liderado por Miguel Cruz, tinha sido eleito em 2022 para o triénio 2022-2024 e encontrava-se em gestão corrente há mais de um ano.



Paulo Carmona, atual diretor-geral da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), é licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa e completou formação executiva na mesma instituição, bem como na Kellogg School of Management, da Northwestern University, em Chicago, e na AESE Business School.



No percurso profissional, ocupou cargos de direção e administração em várias entidades ligadas à energia, finanças e gestão, tendo sido presidente da Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis, `chairman` da National Oil Reserves Agency Association e presidente executivo da Prio Bio em Portugal, Roménia e Brasil.



Foi ainda vice-presidente da Fundação AIP, administrador da Martifer e da Multipublicações, além de ter passado pela Merril Lynch, em Nova Iorque, e pela União de Bancos Suíços.



Presidiu também à Associação Portuguesa de Contribuintes, à Associação Portuguesa dos Produtores de Bioenergia e ao Fórum dos Administradores e Gestores de Empresas, integrando também vários conselhos consultivos e entidades ligadas aos setores da energia, economia e regulação.