PCP agenda debate com o Governo para dia 25 sobre escalada de preços
A líder parlamentar do PCP anunciou hoje que o partido agendou para dia 25 um debate com o Governo sobre "política geral", centrada na "escalada de preços em consequência da guerra no Médio Oriente nas condições de vida" em Portugal.
No encerramento das jornadas parlamentares do PCP, Paula Santos disse que o partido pediu uma interpelação ao Governo, um instrumento à disposição dos grupos parlamentares através do qual se pode obrigar os membros do executivo a apresentarem-se na Assembleia da República para um debate em plenário.
A líder da bancada comunista disse que a guerra no Irão, que "para além dos trágicos efeitos que está a produzir na perda de vidas humanas na região, está desestabilizar toda a economia mundial".
"Os efeitos em Portugal já se estão a fazer sentir, designadamente com o aumento brutal dos preços dos combustíveis, e se esta guerra não for travada de imediato, os efeitos serão dramáticos ao nível da inflação, levando a uma abrupta perda do poder de compra por parte das populações", afirmou.
Paula Santos disse que o Governo precisa de dar uma "resposta firme" à atual situação e defendeu que os grupos económicos devem ser chamados a usar os seus lucros para ajudar a responder às consequências do conflito.