Pedro Nuno Santos defende revisão de contrato entre TAP e Groundforce

Foto: António Cotrim - Lusa

O ministro das Infraestruturas está esta quarta-feira a ser ouvido pela comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação. Em debate está a questão da TAP e da Groundforce. Pedro Nuno Santos defende a revisão do contrato entre as duas empresas.