Período experimental gratuito do metrobus do Porto alargado até 20 de abril

Segundo um comunicado enviado pela Metro do Porto, "o período inicial gratuito do metrobus, um serviço do Metro do Porto com operação da STCP [Sociedade de Transportes Coletivos do Porto], vai ser prolongado por mais algum tempo, iniciando-se a operação comercial regular a partir do próximo dia 20 de abril".

"Ao longo das próximas três semanas vão continuar a ser otimizados os sistemas de informação ao público (informação de tempo de espera e avisos sonoros nas estações, informação a bordo dos veículos, entre outros), com vista a entregar um serviço público de transporte plenamente operacional, com todas as funcionalidades ativas", pode ler-se no comunicado.

Cerca de um ano e meio após o fim das obras entre Casa da Música e Império, o metrobus do Porto arrancou em 28 de fevereiro a fase experimental gratuita ao público, operando entre as 06:00 e as 22:00, com frequências de 10 minutos às horas de ponta e 15 minutos nos restantes horários, frequências previstas também para o serviço comercial, sendo tempos abaixo do previsto aquando do anúncio do projeto, em 2021.

O metrobus é um autocarro a hidrogénio que circula nas avenidas Marechal Gomes da Costa e Boavista (nesta em via dedicada), com paragem nas estações Guerra Junqueiro, Bessa, Pinheiro Manso, Serralves e João de Barros.

Para já, fica de fora a extensão do serviço até à Anémona, com paragens em Antunes Guimarães, Garcia de Orta, Nevogilde e Castelo do Queijo, que está em obras.

A Metro do Porto e a STCP asseguram também que, em articulação com a Câmara do Porto e o Ministério das Infraesturutras e Habitação, "têm vindo a cooperar intensamente na melhoria de todos os sistemas associados ao metrobus".

"Dos inquéritos realizados aos clientes (mais de três mil entrevistas presenciais nas estações e veículos), resulta uma taxa de satisfação com o serviço de 8,7 (em 10). Em termos de desempenho da operação, verifica-se um tempo médio de viagem entre a Casa da Música -- Império de 12 minutos e meio", pode também ler-se no comunicado.

O metrobus do Porto regista uma média de seis mil viagens por dia, anunciou, na quinta-feira, a secretária de Estado da Mobilidade, defendendo ser "absolutamente essencial" assegurar medidas que permitam reduzir tempos de viagem em transporte público face ao individual.

"Neste momento, temos registo de cerca de seis mil viagens/dia" no metrobus, afirmou Cristina Pinto Dias, no âmbito do IV Congresso Cidades e Vilas que Caminham, que decorreu no Porto.

Segundo a governante, "o BRT [Bus Rapid Transit, vulgo metrobus] veio efetivamente fazer uma mudança estrutural na mobilidade urbana e metropolitana", disse, ressalvando, contudo, que é "absolutamente essencial" que se assegure que é possível ter transporte público com tempos de viagem competitivos face ao transporte individual.

Para Cristina Pinto Dias, devem os políticos trabalhar "essa dimensão e essa componente, para que as pessoas sintam que faz diferença andar de transporte público, que fazem a viagem de forma mais rápida, portanto, em menor espaço de tempo".

"Estamos a falar de 76 milhões de euros que saiu do bolso dos contribuintes. E, portanto, é importante que se maximize este ativo que está, neste momento, ao dispor da mobilidade, no caso, da mobilidade da cidade do Porto", frisou.

De acordo com o estudo de procura realizado, o potencial de captação da linha Império-Boavista é de 7,4 milhões de passageiros em 2027, "ano cruzeiro da operação".