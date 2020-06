Pesca da sardinha começa hoje e prolonga-se por dois meses

O governo lembra que há limites diários e semanais para serem cumpridos. No dia do pescador, o ministro do mar acompanhou a saída para o mar de embarcações na Docapesca de Matosinhos.



Ricardo Serrão Santos sublinha que apesar dos limites, as quotas permitidas são suficientes e superiores às do ano passado.