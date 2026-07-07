Petroleiro atacado com projétil não identificado perto de Ormuz

"Um petroleiro informou ter sido atingido por um projétil desconhecido no lado de bombordo, provocando um incêndio, enquanto navegava para sul", escreveu a UKMTO num comunicado, acrescentando que o incidente não causou feridos nem danos ambientais.

O ataque ocorreu a 8 milhas náuticas (15 quilómetros) a leste de Limah, no Sultanato de Omã.

Os navios mercantes têm sido fortemente afetados pelo conflito no Médio Oriente desde 01 de março, quando o Irão fechou esta passagem vital em retaliação pelos ataques norte-americanos e israelitas, tendo os Estados Unidos, por seu lado, imposto um bloqueio aos portos iranianos.

O tráfego marítimo foi retomado após a assinatura de um memorando de entendimento entre Washington e Teerão, a 17 de junho, para pôr fim ao conflito.

Mas o Irão reitera, apesar da oposição dos Estados Unidos, que não haverá regresso à situação pré-guerra, quando a passagem pelo estreito era gratuita, e ameaça os navios que tentarem contornar a única rota que autorizou, ao longo das suas costas.

No final de junho, acusando Teerão de ter atacado dois navios, os Estados Unidos bombardearam o país em retaliação, e o Irão, por sua vez, atacou os vizinhos do Golfo, Kuwait e Bahrein.

Teerão e Washington chegaram depois a novo acordo sobre uma trégua nas hostilidades.

O estreito de Ormuz constitui a principal rota marítima que liga os países petrolíferos do Médio Oriente ao resto do mundo, em particular aos mercados asiáticos.

Em 2024, circulavam diariamente pelo estreito cerca de 20 milhões de barris de crude, o equivalente a quase 20% do consumo mundial de petróleo líquido, segundo a Agência de Energia dos Estados Unidos.