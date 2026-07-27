Petróleo Brent cai mais de 7% e negoceia abaixo dos 90 dólares por barril
O preço do petróleo Brent, de referência na Europa, caiu hoje mais de 7%, negociando abaixo dos 90 dólares por barril, depois de os Estados Unidos e o Irão terem suspendido os ataques, após a intensidade dos confrontos da última semana.
No fecho das bolsas europeias, o Brent recuava 7,55%, numa sessão em que chegou a perder mais de 9%.
O petróleo de referência na Europa está a ser negociado a 89,47 dólares por barril, depois de, na semana passada, ter chegado a ultrapassar os 100 dólares, segundo a agência EFE.
O West Texas Intermediate (WTI), petróleo de referência nos Estados Unidos, desvaloriza 7,03%, para 83,03 dólares por barril.
A queda do preço do chamado "ouro negro", um fator determinante para a inflação, ocorre após a pausa nos ataques entre Washington e Teerão e o alívio das tensões no Estreito de Ormuz.
Desde o início da guerra, o Brent acumula, ainda assim, uma valorização superior a 23%.
Por sua vez, o preço do gás natural TTF também recua, registando uma descida de 7,86%, sendo negociado a 58 euros por megawatt-hora (MWh).