Petróleo Brent recua para níveis pré-conflito ao cotar-se a 71,82 dólares

Por volta das 16:05 GMT, o crude West Texas Intermediate (WTI), para entrega no mesmo mês, recuou 4,05% para 69,01 dólares por barril, com o mercado a manter o otimismo em relação à circulação no estreito de Ormuz, apesar da suspensão do plano de evacuação da Organização Marítima Internacional (OMI).

Antes de ser suspenso, na sequência de um ataque contra um cargueiro ao largo de Omã, a OMI anunciou que o plano permitiu que 115 navios e 2.500 marinheiros abandonassem o Golfo Pérsico.

"Embora tenhamos interrompido a evacuação, alguns navios continuam a transitar pela parte sul do estreito de Ormuz", afirmou o secretário-geral da OMI, Arsenio Dominguez, numa conferência de imprensa.

Depois da passagem de 57 navios na quarta-feira --- incluindo petroleiros, navios-tanque de gás e outros que transportavam mercadorias como fertilizantes ---, pelo menos outros 42 navios atravessaram o estreito na quinta-feira, de acordo com a plataforma de rastreio Kpler.

O fluxo é muito maior do que o observado durante toda a duração da guerra no Médio Oriente e, apesar do ataque de quinta-feira, "o tráfego marítimo (...) continua com poucas interrupções", estando a incentivar a descida dos preços, segundo explicaram analistas da IG citados pela AFP.

"A libertação dos barris bloqueados criou um excesso de oferta temporário de curto prazo que os mercados físicos precisam de absorver", avançou Ole Hansen, analista do Saxo Bank.

Além disso, as reservas de crude continuam a alimentar o mercado, a procura chinesa mantém-se abaixo dos níveis anteriores à guerra, e os Estados Unidos levantaram as sanções ao comércio de hidrocarbonetos pelo Irão.

O Iraque também solicitou à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) um aumento das quotas de produção para compensar as perdas sofridas durante a guerra no Médio Oriente, anunciou o Ministério do Petróleo iraquiano.