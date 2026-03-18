Petróleo Brent sobe 6% para cerca de 110 dólares e WTI 3% para 98 dólares

Pelas 15:15 (hora de Lisboa), o Brent subia 6% para cerca de 110 dólares, enquanto o barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, subiu quase 3%, ultrapassando os 98 dólares por barril.

O Irão ameaçou uma "guerra económica total" depois de os EUA e Israel terem lançado ataques contra o campo de gás de South Pars, o que terá provocado incêndios em vários pontos das instalações na região costeira de Asaluyé, segundo informações dos meios de comunicação iranianos.

A Agência Internacional de Energia (AIE) decidiu na semana passada libertar 400 milhões de barris de reservas estratégicas, a maior quantidade da história, para reduzir os preços do petróleo no mercado.

Os preços do petróleo mantêm, desde o início da ofensiva no Médio Oriente, um comportamento muito volátil: o Brent atingiu os 119 dólares na semana passada, um preço que contrasta com os 72 dólares por barril registados antes dos bombardeamentos sobre o Irão, que provocaram a quase paralisação do tráfego marítimo na rota petrolífera do Estreito de Ormuz.

O Estreito de Ormuz é um enclave estratégico por onde circulava cerca de um quinto do comércio marítimo mundial de petróleo, bem como um volume significativo de gás natural liquefeito e fertilizantes.

Os navios deixaram de transitar pelas suas águas devido às ameaças de bombardeamentos do país, que causaram danos a mais de uma dezena de embarcações até ao momento.

A duração do conflito e os elevados preços da energia poderão fazer subir os preços e provocar consequências nas economias mundiais, numa semana em que os mercados também estão atentos às decisões da Reserva Federal dos EUA (Fed) e do Banco Central Europeu, que anunciarão os seus próximos passos em matéria monetária, embora sem alterações previstas por enquanto.

Por sua vez, o Conselho da Organização Marítima Internacional (OMI) realizará hoje e na quinta-feira uma sessão "extraordinária" para abordar as repercussões que o bloqueio no Estreito de Ormuz e a instabilidade na região, devido aos ataques do Irão contra os países do Golfo em resposta à ofensiva dos Estados Unidos e de Israel em território iraniano, têm para o transporte marítimo.