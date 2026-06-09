Petróleo desce com esperança renovada de um acordo com os EUA
O preço do petróleo caiu hoje para os 90 dólares, com otimismo no mercado quanto a uma resolução rápida da guerra no Médio Oriente, depois de Donald Trump ter afirmado que a diplomacia estava a realizar "os últimos esforços".
Por volta das 17:30 (hora de Lisboa), o preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em agosto, caía 4,27% para 90,23 dólares, depois de ter descido brevemente para 89,57 dólares, o valor mais baixo desde 17 de abril.
O seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, para entrega em julho, desceu 5,10% para 86,64 dólares, segundo a AFP.
"Estamos nos últimos esforços para o que vai ser um acordo muito, muito bom", afirmou hoje o Presidente americano, referindo um prazo de "dois a três dias" para a sua conclusão.
Os ataques diretos entre Israel e o Irão cessaram na segunda-feira, dando uma oportunidade à diplomacia.
O cessar-fogo permanece, no entanto, frágil após um recrudescimento das tensões este fim de semana.
O Irão indicou que, em caso de "continuação da agressão e das hostilidades, incluindo no sul do Líbano, seriam levadas a cabo ações muito mais severas e repressivas do que anteriormente".
No entanto, o exército israelita apelou na terça-feira aos habitantes da cidade de Tiro e arredores, no sul do Líbano, para que deixassem a região, em antecipação a ataques contra o movimento Hezbollah, apoiado pelo Irão.