PIB da UE cresce menos 0,4 a 0,6 pontos percentuais este ano

"A nossa análise sugere que o crescimento da UE em 2026 poderia ser cerca de 0,4 pontos percentuais inferior ao projetado na nossa previsão económica de outono [divulgada em novembro passado] e a inflação poderia ser até um ponto percentual superior", disse hoje o comissário europeu da Economia, Valdis Dombrovskis.

Falando em conferência de imprensa no final de uma reunião virtual do Eurogrupo, o responsável apontou que, "se as perturbações forem mais significativas e prolongadas, as consequências negativas para o crescimento seriam ainda maiores", com o PIB a crescer menos 0,6 pontos percentuais em 2026 e 2027 face ao anteriormente previsto.

Além disso, segundo o responsável europeu da tutela, outros desenvolvimentos "poderiam amplificar ainda mais o impacto económico negativo da crise", sendo esta uma análise de cenários feita pela Comissão Europeia sobre a escala do impacto potencial na UE.

"Naturalmente, o impacto total na economia europeia dependerá da duração, do alcance e da intensidade do conflito. Para já, as perspetivas estão envoltas em profunda incerteza, mas é claro que estamos em risco de uma estagflação, ou seja, uma situação em que um crescimento mais lento coincide com uma inflação mais alta, e isto é válido mesmo que as interrupções no fornecimento de energia sejam relativamente breves", contextualizou Valdis Dombrovskis.

Os ministros das Finanças da zona euro reuniram-se hoje, por videoconferência, para debater o impacto do conflito no Médio Oriente nos preços da energia e na situação macroeconómica dos países da moeda única.

O encontro deveria ter-se realizado em Chipre, no âmbito da presidência cipriota do Conselho da UE, mas devido ao conflito no Médio Oriente passou para videoconferência.