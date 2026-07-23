PIB sul-coreano cresce 0,6% no segundo trimestre

Este crescimento modesto superou a previsão anterior do BoK de 0,2% feita em maio, mas representou uma descida face à expansão de 1,8% registada entre janeiro e março, o maior crescimento desde o terceiro trimestre de 2020.

Entre os componentes do crescimento, as exportações avançaram 1,4%, impulsionadas por produtos tecnológicos como semicondutores, de acordo com os dados preliminares do BoK, enquanto as importações cresceram 0,8%, principalmente devido a veículos automóveis.

O consumo privado subiu 0,4%, apoiado pelo aumento da despesa em bens como eletrodomésticos e em serviços, como restauração e alojamento, e o público aumentou 0,2%, devido ao gasto em prestações de saúde.

O BoK explicou que o investimento em instalações cresceu 0,2%, graças a um aumento registado no investimento em equipamentos de fabrico de semicondutores, enquanto o investimento em construção diminuiu 0,2%, devido à queda da engenharia civil.

Por setores, a indústria transformadora cresceu 1,2%, liderada pelos produtos informáticos, eletrónicos e óticos, e os serviços avançaram 1,1%, apoiados pelo comércio grossista e retalhista.

Em termos homólogos, a quarta economia da Ásia cresceu 3,6% no segundo trimestre do ano, uma taxa ligeiramente inferior ao crescimento de 3,8% registado no primeiro trimestre.

Apesar do impacto da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irão, o BoK anunciou, na semana passada, que elevaria ligeiramente a previsão de crescimento de 2,6%, devido a exportações de semicondutores superiores ao esperado.