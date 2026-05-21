Plano desembolsou mais 80 milhões de euros na última semana

Segundo o último relatório de monitorização, com dados até quarta-feira, este total representa 56% do valor contratado e 57% do aprovado.

Na segunda-feira, o ministro da Economia, Castro Almeida, anunciou, em Lisboa, que Bruxelas já aprovou a última revisão submetida ao PRR e que a Comissão Europeia recebeu o nono pedido de pagamento, com o qual Portugal vai receber 2.321 milhões de euros.

A liderar os pagamentos do PRR estão as empresas (4.355 milhões de euros), seguidas pelas entidades públicas (2.626 milhões de euros) e pelas autarquias e áreas metropolitanas (1.956 milhões de euros).

Depois surgem as empresas públicas (1.323 milhões de euros), as escolas (628 milhões de euros), as instituições do ensino superior (493 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (422 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (345 milhões de euros) e, por último, as famílias (319 milhões de euros).

Por sua vez, as aprovações de projetos ascenderam a 24.735 milhões de euros, abaixo dos 24.832 milhões de euros anteriormente reportados.

Destacam-se as empresas (8.240 milhões de euros), as entidades públicas (4.946 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (4.728 milhões de euros).

As empresas públicas (2.749 milhões de euros) e as instituições do ensino superior (1.006 milhões de euros) fecham o `top cinco`.

Seguem-se as escolas (992 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (860 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (736 milhões de euros) e as famílias (478 milhões de euros).

Até quarta-feira, o PRR recebeu 514.021 candidaturas, sendo que 479.493 foram analisadas.

Já as candidaturas aprovadas estão em 381.377, mais 95.

O PRR pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.