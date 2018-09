Plataforma cívica diz que não há "consenso nacional" sobre aeroporto no Montijo

Lusa28 Set, 2018, 12:57 | Economia

"O primeiro-ministro demonstra estar equivocado. Em Portugal, não existe nenhum consenso nacional quanto à opção Base Aérea n.º 6. O que pode existir, sim, é uma clara cedência do Governo aos interesses privados da VINCI", apontou o movimento em comunicado.

António Costa afirmou na quinta-feira, na IV Cimeira do Turismo Português, em Lisboa, que apenas se aguarda o estudo de impacto ambiental para a solução aeroportuária Portela + Montijo se tornar "irreversível", considerando que há um consenso nacional sobre este projeto e que não há tempo a perder.

A Plataforma Cívica discordou das declarações do primeiro-ministro, referindo até que "roçam o grotesco".

"Faz mal o primeiro-ministro em colocar o Governo na posição de aconselhar o que a Agência Portuguesa do Ambiente deve aprovar. Mais, faz mal o primeiro-ministro em desconsiderar a fase, obrigatória, de consulta pública, do referido estudo", frisou.

O movimento defende que o "mais estranho" é o facto de o Governo ter devolvido a anterior versão do estudo de impacto ambiental "por conter graves inconformidades".

"Estranho também, porque tais supostas inconformidades nunca foram divulgadas publicamente", apontou.

Desde que foi lançada em julho, a plataforma tem vindo a defender que não existe um documento que sustente a construção do aeroporto no Montijo.

Além disso, considera que o Barreiro e a Moita, no distrito de Setúbal, serão as zonas mais afetadas pela localização do aeroporto no Montijo, defendendo a construção da infraestrutura no Campo de Tiro de Alcochete.

Em declarações à Lusa, na segunda-feira, José Encarnação, um dos membros, avançou que foi elaborado recentemente um estudo pelo engenheiro Carlos Matias Ramos, também membro, que prova que o ruído do aeroporto no Montijo vai afetar o Centro Hospitalar do Barreiro Montijo e as escolas da região, que será, em alguns casos, "três vezes acima dos limites que a Organização Mundial de Saúde (OMS) aconselha".

Além disso, a plataforma defende que o aeroporto no Montijo tem "um risco ambiental", ao ser "construído sobre lodo", e que as aves que habitam o Estuário do Tejo ficarão também em risco e serão "uma ameaça para a segurança aérea".

Com o objetivo de lutar pelos direitos e interesses das populações, a plataforma apelou à participação dos cidadãos na marcha contra a construção do novo aeroporto no Montijo, que se realiza no sábado.

O movimento inicia-se pelas 10:00 e terá duas concentrações, uma no largo em frente ao cemitério do Lavradio, no Barreiro, e outra na rotunda de Alhos Vedros, na Moita, estando previsto um encontro a meio do percurso, na Baixa da Banheira.