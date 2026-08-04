Polícia moçambicana apreende 820 litros de gasolina contrabandeada

O porta-voz da PRM no Niassa, Nelson de Sousa, disse hoje que as apreensões ocorreram durante ocorrências policiais do fim de semana, envolvendo os distritos de Lichinga, Chimbonila e Cuamba.

"Foi possível a apreensão na cidade de Lichinga [capital do Niassa] de 520 litros que estavam a ser contrabandeados da República do Maláui com destino à cidade de Lichinga para sua devida comercialização", afirmou Nelson de Sousa.

Segundo o responsável, uma parte do combustível era transportado em motorizadas. No distrito de Chimbonila, a polícia apreendeu 200 litros que eram transportados numa viatura de transporte semicoletivo de passageiros, enquanto em Cuamba foram recuperados outros 100 litros que estavam a ser comercializados na via pública.

Nelson de Sousa explicou que os suspeitos abandonaram os meios usados no transporte do combustível e o próprio produto quando se aperceberam da presença das autoridades.

"Os possíveis indiciados, ao se aperceberem da presença policial, abandonavam os seus meios circulantes e o próprio produto", disse.