Polícia sul-coreana faz buscas na sede da Starbucks após campanha promocional polémica

A equipa de investigação de crimes públicos da Polícia Metropolitana de Seul iniciou às 08:50 (00:50 em Lisboa), uma operação na sede localizada no distrito de Gangnam, na capital sul-coreana, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

O mandado de busca cita acusações de que a Starbucks ofendeu as vítimas da repressão militar do movimento pró-democracia dos anos 80 na cidade de Gwangju (sudoeste do país), na qual pelo menos 165 pessoas foram mortas, com investigadores a querer saber se os quadros dirigentes da empresa planearam o evento promocional com essa intenção.

A operação da Polícia, que tinha sido criticada pela lentidão da investigação, teve lugar após detetar deficiências no processo de auditoria interna da Starbucks apresentados pelo grupo Shinsegae, operador local da empresa.

A polémica estalou a 18 de maio, aniversário da revolta na cidade de Gwangju contra a ditadura do Presidente Chun Doo-hwan (1908-1988), quando a Starbucks lançou na Coreia do Sul uma promoção online chamada `Dia do Tanque` para vender copos térmicos.

Esta campanha desencadeou críticas entre os que consideraram que o nome e os slogans promocionais evocavam os tanques utilizados em Gwangju e na repressão militar dos anos 80.

O escândalo gerou pedidos de desculpas públicos do presidente da Shinsegae, Chung Yong-jin, no despedimento do diretor executivo local da Starbucks Korea, em boicotes de trabalhadores e instituições governamentais e em críticas do Presidente sul-coreano, Lee Jae-myung.

Além disso, a equipa da Starbucks no país asiático recebeu formação de história e sensibilidade social em meados de junho, altura em que fechou antes do horário normal as suas mais de 2.000 sucursais para a realização das aulas.