Portal da CMVM em baixo após problema no sistema de alimentação de energia

"Na sequência de um problema técnico no sistema de alimentação de energia, a utilização dos sistemas de informação da CMVM está afetada, incluindo os portais BLUE+, nomeadamente o Portal Institucional", lê-se numa nota publicada pelo regulador na rede social Likedin.

Pelas 16:56 (hora de Lisboa), o portal cmvm.pt continuava inoperacional.

A CMVM disse ainda estar a encetar todos os esforços para ultrapassar o problema "o mais rapidamente possível".