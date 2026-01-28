Portal da CMVM em baixo após problema no sistema de alimentação de energia
O portal institucional da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) está em baixo na sequência de um problema técnico no sistema de alimentação de energia, comunicou o regulador.
"Na sequência de um problema técnico no sistema de alimentação de energia, a utilização dos sistemas de informação da CMVM está afetada, incluindo os portais BLUE+, nomeadamente o Portal Institucional", lê-se numa nota publicada pelo regulador na rede social Likedin.
Pelas 16:56 (hora de Lisboa), o portal cmvm.pt continuava inoperacional.
A CMVM disse ainda estar a encetar todos os esforços para ultrapassar o problema "o mais rapidamente possível".