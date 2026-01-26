Economia
Portos de Lisboa e Setúbal apostam 750 mil euros em IA e infraestrutura digital
As administrações dos Portos de Lisboa e de Setúbal lançaram esta segunda-feira um novo ciclo de modernização tecnológica, que envolve um investimento de 750 mil euros em Inteligência Artificial (IA) e na construção de um novo datacenter integrado- local que reúne sistemas computacionais.
A iniciativa insere-se na estratégia Portos 5+, no eixo dedicado à digitalização e automação, e visa reforçar a eficiência e a resiliência das infraestruturas portuárias, segundo um comunicado emitido pelos portos de Lisboa e Setúbal.
A maior fatia do investimento - cerca de 700 mil euros - destina-se à construção de um novo datacenter, cedido em dezembro, que irá servir de forma conjunta os dois portos.O projeto de execução encontra-se atualmente em preparação, estando previsto que a obra decorra durante o segundo semestre de 2026.
Esta infraestrutura é considerada essencial para garantir a fiabilidade dos sistemas, acompanhar o crescimento da atividade e suportar futuras soluções de automação e logística digital.
Paralelamente, os portos lançaram um projeto de Inteligência Artificial, com um orçamento de 52 mil euros, centrado sobretudo na capacitação dos recursos humanos.
A iniciativa será implementada em duas fases. A primeira, a decorrer ainda neste semestre, contempla a formação de 70 trabalhadores, 35 de cada porto, na utilização do Copilot, uma ferramenta de IA generativa que funcionará como assistente no posto de trabalho, apoiando a redação de relatórios, a análise de dados e a gestão de comunicações.
No âmbito deste projeto, está também prevista a criação de um agente de IA dedicado ao atendimento online e à gestão das redes sociais, com o objetivo de simplificar a interação entre os utilizadores e os serviços portuários.
Numa segunda fase, que avançará após a validação da tecnologia, o foco passará para a automatização de processos internos considerados críticos. Entre eles estão o tratamento de pedidos de ocupações dominiais, o lançamento de concursos públicos e o registo automático de faturas.
Com este conjunto de investimentos, os Portos de Lisboa e Setúbal reforçam a aposta na transformação digital, procurando responder às exigências crescentes da logística portuária global e preparando as equipas para a transição tecnológica em curso.
