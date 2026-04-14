Portugal assume liderança europeia no turismo para o Brasil: 48 portugueses aterram por hora em território brasileiro

A "ponte aérea" entre Portugal e o Brasil está a registar números sem precedentes. Segundo dados revelados no Fórum de Turismo Portugal-Brasil, realizado ontem em São Paulo, só nos primeiros dois meses de 2026 entraram no Brasil 67.819 turistas portugueses. Os números ganham ainda mais relevância se mudarmos a escala: em média, 48 portugueses desembarcam no Brasil a cada hora, todos os dias.



Para as autoridades brasileiras, o perfil deste novo turista luso é particularmente valioso. Segundo Bruno Reis, presidente da Embratur (agência de Turismo do Brasil), o viajante português não procura apenas uma visita rápida. É o turista que mais tempo permanece no país, com uma média de 18 dias, sublinhou. Além da tradicional procura pelo "Sol e Mar" do Nordeste, o fluxo é alimentado pelo reforço dos laços pessoais porque muitos turistas deslocam-se para o Brasil sustentados, igualmente em visitas a familiares e amigos.

O fator geopolítico: A segurança como ativo

Um dos pontos centrais da análise feita pelos especialistas no fórum foi o impacto da instabilidade internacional. Com o turismo a sofrer quebras acentuadas no Médio Oriente e na Ásia — devido à tensão geopolítica e às dificuldades de escala em hubs como o Dubai —, Portugal e Brasil surgem no mapa global como "portos seguros".



Embora o setor evite falar em "ganhos" decorrentes de conflitos, a realidade do mercado indica um desvio de rotas em direção ao eixo transatlântico, beneficiando ambos os países.

Fluxo inverso: Brasileiros ignoram mau tempo em Portugal

A reciprocidade é a palavra de ordem. Do outro lado do oceano, o cenário é igualmente positivo. O Secretário de Estado do Turismo de Portugal, Pedro Machado, revelou que o país recebeu mais de 160 mil brasileiros no primeiro bimestre do ano.



Mesmo com o rigoroso "comboio de tempestades" que assolou o território português no início do ano, o mercado brasileiro cresceu 17,5% em dormidas. O destaque vai para a região do Porto e Norte, que registou picos de crescimento na ordem dos 30%, consolidando o Brasil como o quarto maior mercado emissor para Portugal.

TAP: O motor da "invasão" prepara novas rotas

No centro desta dinâmica está a TAP Air Portugal, que tem no Brasil o seu mercado mais estratégico a nível global. Carlos Antunes, diretor da companhia para as Américas, confirmou que a TAP transporta anualmente mais de 2,1 milhões de passageiros no Brasil, sendo que 75% deste total são cidadãos brasileiros.



Apesar da subida dos preços dos combustíveis, a estratégia de expansão mantém-se "agressiva": a transportadora nacional faz cem voos por semana para o Brasil e vai ampliar a rede. Atualmente, tem 13 destinos, e até ao fim do ano vai voar para 15 cidades, com o anúncio de novas rotas para Curitiba e São Luís do Maranhão.

2026: Um ano de recordes

O fórum terminou com uma nota de otimismo partilhada.



Com uma colaboração inédita entre entidades brasileiras e portuguesas — onde o Brasil tem vindo a adaptar estratégias de promoção que foram bem-sucedidas em Portugal —, os especialistas acreditam que 2026 será o melhor ano de sempre para o turismo bilateral.