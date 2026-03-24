Portugal bate novo recorde de pedido de patentes europeias em 2025 com total de 368

Este foi o "número mais elevado de sempre", de acordo com o EPO Technology Dashboard 2025 (anteriormente Patent Index), que hoje foi divulgado e que indica que, desde 2016, "os pedidos de patentes europeias provenientes de Portugal mais que duplicaram, refletindo um ecossistema de inovação cada mais dinâmico no país".

A tecnologia informática e áreas relacionadas com a saúde "continuam a ser os principais setores de inovação em Portugal".

"OPRIMEE, NOS Inovação e INESC Porto são os três principais requerentes portugueses", é destacado no comunicado, referindo que o Note de Portugal "é a região com maior número de pedidos de patente europeia", ou seja, 39% do total.

Em 2025, a OEP recebeu um "número recorde de 201.974 pedidos de patente", uma subida de 1,4% face ao ano anterior, "ultrapassando pela primeira vez a marca dos 200.000 pedidos".

"Os pedidos provenientes da Europa, incluindo dos 39 Estados-membros da OEP, aumentaram 0,4% (UE27 + 0,7%), enquanto os pedidos oriundos fora da Europa cresceram 2,1%", lê-se no comunicado.

Saliente-se que os pedidos de patente "constituem um indicador do investimento das empresas em investigação e desenvolvimento (I&D)".

O número recorde de pedidos de patente "evidencia a capacidade de inovação da Europa e a sua atratividade enquanto mercado tecnológico global", salienta o presidente da OEP, António Campinos, citado em comunicado.

O Technology Dashboard 2025 "acompanha os progressos e as lacunas nos diferentes setores industriais, ajudando os decisores políticos a identificar áreas prioritárias e a orientar ações e investimentos para reforçar a soberania tecnológica e a competitividade na Europa", prossegue o responsável.

Embora "a Patente Unitária já esteja a eliminar barreiras e a acelerar a transição para um mercado europeu de inovação mais integrado, é necessário manter o foco, especialmente em setores estratégicos como a inteligência artificial, os semicondutores, a saúde e as tecnologias quânticas", considera António Campinos.

De acordo com o relatório, "a tecnologia informática manteve-se como a principal área técnica em 2025 pelo quarto ano consecutivo, com os pedidos a continuar a aumentar (+2,6% face a 2024), em linha com a tendência global na OEP, onde esta área também liderou e evidenciou crescimento".

As tecnologias relacionadas com a saúde "voltaram a representar três das cinco principais áreas tecnológicas em Portugal".

Por exemplo, a tecnologia médica registou um crescimento "particularmente expressivo (+32% em termos homólogos), tal como a biotecnologia, que "também evidenciou uma evolução positiva, com um aumento de 5% em 2025, contrariando a tendência geral de descida ao nível da OEP".

Em contrapartida, "os pedidos na área farmacêutica diminuíram 9,5%, após um ligeiro crescimento no ano anterior".

O manuseamento (que inclui tecnologias de embalagens), com mais de 75,0%, ainda que a partir de um nível mais baixo, mobiliário/jogos, registaram mais de 62,5%, e transportes (que inclui tecnologias automóveis), com mais de 50,0%, também registaram aumentos.

A OPRIMEE - Innovation Design Engineering Solutions lidera os pedidos de patente portugueses em 2025, com 26 pedidos, seguida da NOS Inovação (18 pedidos) e do INESC Porto - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto (14 pedidos).

A BLC3 Evolution (11 patentes), Feedzai (10), Bial (8), Novadelta (8), Universidade de Aveiro (8), Universidade de Coimbra (8) e o centro de investigação CENTITVC - Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes (7) completam o top 10.