Portugal com défice orçamental de 0,7% no primeiro trimestre do ano

O saldo das contas públicas até março foi negativo em 510 milhões de euros. Nos três meses anteriores, o Estado teve um saldo nulo. No global do ano passado, o país teve um excedente orçamental de 0,7% do PIB.



O Governo prevê para 2026 um saldo próximo de zero no final do ano.



"Considerando os valores trimestrais e não o ano acabado no trimestre, o saldo das AP [Administrações Públicas] no 1.º trimestre de 2026 fixou-se em -510 milhões de euros, correspondendo a -0,7% do PIB, o que compara com 0,0% no período homólogo.", lê-se no destaque do INE.