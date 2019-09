Partilhar o artigo Portugal com um dos maiores agravamentos da carga fiscal da OCDE Imprimir o artigo Portugal com um dos maiores agravamentos da carga fiscal da OCDE Enviar por email o artigo Portugal com um dos maiores agravamentos da carga fiscal da OCDE Aumentar a fonte do artigo Portugal com um dos maiores agravamentos da carga fiscal da OCDE Diminuir a fonte do artigo Portugal com um dos maiores agravamentos da carga fiscal da OCDE Ouvir o artigo Portugal com um dos maiores agravamentos da carga fiscal da OCDE