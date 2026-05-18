Portugal e Jordânia defendem ligação aérea direta entre as duas capitais

"A Jordânia está muito interessada e vamos trabalhar para que possamos ter um voo direto entre Amã e Lisboa e criar realmente conectividade, porque concordamos que isso abriria um potencial muito, muito elevado", disse hoje o chefe da diplomacia portuguesa, Paulo Rangel, que recebeu hoje no Palácio das Necessidades o seu homólogo e vice-primeiro-ministro jordano, Ayman Safadi.

No mesmo sentido, o homólogo jordano afirmou: "Estamos ansiosos por ter a oportunidade de abrir uma rota direta entre Amã e Lisboa. Acho que isso dará um enorme impulso aos nossos laços económicos".

Após a reunião, os dois governantes assinaram hoje um protocolo de cooperação entre os institutos diplomáticos dos dois países.

A visita de Ayman Safadi a Lisboa prosseguiu com um jantar, durante o qual os ministros deveriam aprofundar o debate sobre a situação internacional, em particular no Médio Oriente.