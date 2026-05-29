Portugal emitiu 3.000 ME em operação sindicada a 20 anos

De acordo com entidade foi assim fixado "com sucesso" o preço de uma nova emissão de OT no valor de 3.000 milhões de euros, com taxa de 3,875% e prazo de 20 anos, com vencimento a 15 de junho de 2046.

O IGCP lembrou que esta é a segunda operação sindicada de Portugal em 2026, na sequência da operação OT de 4.000 milhões de euros a 3,250% e 10 anos, lançada em janeiro de 2026.

O IGCP revelou que a "transação atraiu uma forte procura por parte dos investidores", ultrapassando 18 vezes o valor, com uma carteira de ordens final que ultrapassou os 56,5 mil milhões de euros (incluindo 3,6 mil milhões de euros de interesse dos JLM) e foi composta por 353 investidores.

"Com esta transação, o IGCP concluiu aproximadamente 60% do programa de financiamento", de 24 mil milhões de euros para 2026.