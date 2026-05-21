Portugal mantém-se como segundo maior fornecedor de Angola e reforça posição em 2025
Portugal consolidou-se em 2025 como o segundo maior fornecedor de Angola, com uma quota de 9,8% das importações do país africano e um crescimento de 20,72% face a 2024, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) angolano.
De acordo com o Anuário de Estatísticas do Comércio Externo 2025,o valor das importações angolanas provenientes de Portugal totalizou 1,5 biliões de kwanzas (cerca de 1.415 milhões de euros), contra 1,2 biliões de kwanzas (cerca de 1.172 milhões de euros) em 2024.
Portugal fica apenas atrás da China, que continua a dominar as importações angolanas com uma quota de 20,41% e um crescimento de 56,54% face a 2024, totalizando 3,1 biliões de kwanzas (cerca de 2.946 milhões de euros).
O documento do INE regista ainda variações noutros fornecedores como o Togo que teve o maior crescimento entre todos os parceiros --- 504,24% ---, passando de 69.388 milhões de kwanzas (cerca de 65 milhões de euros) em 2024 para 419.270 milhões de kwanzas (cerca de 396 milhões de euros) em 2025, tornando-se o 12.º maior fornecedor de Angola. A Argentina registou também um crescimento expressivo de 238,18%, passando de 153.496 milhões de kwanzas (cerca de 145 milhões de euros) para 519.087 milhões de kwanzas (cerca de 490 milhões de euros).
No total, as importações angolanas cresceram 16,93% em 2025, para 15,3 biliões de kwanzas (cerca de 14.431 milhões de euros), destacando-se entre os princiais grupos as máquinas e aparelhos (25,56%), combustíveis (16,40%), metais comuns (10,79%), produtos alimentares (9,18%) e veículos (8,90%).