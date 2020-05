Portugal pode avançar com descida do IVA da eletricidade

A Comissão Europeia ainda não decidiu sobre o pedido que seguiu de Lisboa mas Portugal pode avançar com a descida o IVA da eletricidade. Em declarações ao Dinheiro Vivo, uma fonte do executivo comunitário esclarece que o processo de consulta é "uma mera fomalidade", uma vez que o Comité do IVA não pode aprovar ou rejeitar a medida.