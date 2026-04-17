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Portugueses ainda olham para a Venezuela como oportunidade

Portugueses ainda olham para a Venezuela como oportunidade

Apesar da situação económica e política, há empresários portugueses que continuam a investir na Venezuela. Foi inaugurado um espaço comercial alimentar, a 15 quilómetros de Caracas, aberto por madeirenses.

Celina Faria - RTP Antena 1 /
Foto: Celina Faria - RTP Antena 1

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A enviada especial da rádio pública a Caracas esteve na inauguração deste novo espaço, que pretende abrir mais espaços até ao final do ano.

A aposta passa pela redução de intermediários - do campo à mesa - para que os preços sejam mais baixos e atrativos. Ainda assim, um cabaz médio custa entre 50 e 60 dólares.
Um venezuelano da classe média ganha entre 60 a 200 dólares.
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