Economia
Portugueses fazem transferências e compras online acima da média europeia
Os portugueses estão rendidos aos pagamentos e transferências de dinheiro por via electrónica. Somos também dos quem mais faz compras online, revela, hoje, um relatório do Banco de Portugal.
Só no ano passado, as compras através da internet cresceram quase 20 por cento.
Quanto às burlas “olá pai/mãe”, estão a dimunir, referindo o BdP que as novas táticas usadas pelos burlões são feitas através de links ou falsas páginas na internet.
Madalena Salema - RTP Antena 1
No que diz respeito aos pagamentos electrónicos, a instituição bancária diz ser um meio seguro, existindo apenas quatro operações fraudulentas por milhão de transacções.