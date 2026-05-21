Portugueses fazem transferências e compras online acima da média europeia

Portugueses fazem transferências e compras online acima da média europeia

Os portugueses estão rendidos aos pagamentos e transferências de dinheiro por via electrónica. Somos também dos quem mais faz compras online, revela, hoje, um relatório do Banco de Portugal.

RTP Antena 1 /
Foto: Vitaly Gariev - Unsplash

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Só no ano passado, as compras através da internet cresceram quase 20 por cento.
Madalena Salema - RTP Antena 1

No que diz respeito aos pagamentos electrónicos, a instituição bancária diz ser um meio seguro, existindo apenas quatro operações fraudulentas por milhão de transacções.

Quanto às burlas “olá pai/mãe”, estão a dimunir, referindo o BdP que as novas táticas usadas pelos burlões são feitas através de links ou falsas páginas na internet.


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