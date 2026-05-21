Portugueses fazem transferências e compras online acima da média europeia

Madalena Salema - RTP Antena 1





No que diz respeito aos pagamentos electrónicos, a instituição bancária diz ser um meio seguro, existindo apenas quatro operações fraudulentas por milhão de transacções.





Só no ano passado, as compras através da internet cresceram quase 20 por cento.Quanto às burlas “olá pai/mãe”, estão a dimunir, referindo o BdP que as novas táticas usadas pelos burlões são feitas através de links ou falsas páginas na internet.