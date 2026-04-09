Poupança das famílias na zona euro cai 2,7% em termos homólogos no final de 2025
A taxa de poupança das famílias na área do euro caiu para 14,4% no quarto trimestre de 2025, o que representa uma descida homóloga de 2,7% relativamente aos 14,8% registados no mesmo período de 2024, divulgou hoje o Eurostat.
De acordo com o gabinete estatístico da União Europeia (UE), a redução foi semelhante na variação em cadeia, já que no terceiro trimestre de 2025 também se registou uma taxa de com 14,8%.
A redução trimestral reflete um crescimento do consumo privado superior ao aumento do rendimento disponível bruto, com subidas de 1,2% e 0,8%, respetivamente, acrescenta o Eurostat.
Ao mesmo tempo, a taxa de investimento das famílias aumentou de 8,5% para 8,8%, impulsionada por um crescimento mais rápido da formação bruta de capital fixo do que do rendimento disponível.
No setor empresarial, a quota de lucros das sociedades não financeiras manteve-se em 39,5%.
Já a taxa de investimento das empresas recuou de 21,6% para 21,4%.
O Eurostat conclui que a evolução reflete uma maior orientação das famílias para o consumo e uma postura mais prudente das empresas no investimento.