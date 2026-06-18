PR angolano anuncia "forte investimento" em infraestruturas para potenciar turismo

João Lourenço, que falava na abertura do Angola Investiment Summit 2026, que se iniciou hoje em Luanda, afirmou que, para Angola, o turismo é uma "ambição consolidada" ao longo dos anos de reformas estruturais, abertura ao investimento e aposta consistente na diversificação da economia.

"Decidimos de forma determinada reduzir a nossa dependência do setor petrolífero e construir uma economia assente em setores com elevado efeito multiplicador, que criam emprego, riqueza, valor acrescentado, que valorizam as comunidades locais", disse.

Segundo João Lourenço, Angola "apresenta-se hoje ao mundo como um país de estabilidade, de visão e de grandes oportunidades de investimentos".

Durante a intervenção do arranque do fórum, que decorre até sexta-feira em parceria com a Global Tourism Forum Institute (GTFI), o chefe de Estado angolano destacou as potencialidades turísticas do país, que conta com uma costa atlântica de mais de 1.600 quilómetros e parques e reservas naturais de elevado valor ecológico.

A biodiversidade, rios, lagos, o património histórico-cultural e a gastronomia do país, foram igualmente enaltecidas por João Lourenço, para quem Angola reúne condições ímpares para se afirmar com um dos destinos turísticos mais promissores de África.

"Por esta razão, a República de Angola está a apostar fortemente em investir na criação das infraestruturas necessárias para potenciar o crescimento do setor em importantes zonas do país", assegurou.

João Lourenço enumerou a entrada em funcionamento do novo Aeroporto Internacional António Agostinho Neto, o desenvolvimento do Corredor do Lobito, o futuro Palácio das Convenções de Luanda -- a ser inaugurado em breve -- a expansão das infraestruturas energéticas, telecomunicações, rodoviárias, ferroviárias e outras como fatores de desenvolvimento.

Essas infraestruturas, argumentou, completam o quadro de um país que está a construir, "de forma séria e responsável, as fundações do seu futuro económico".

O chefe de Estado angolano, que falava perante uma plateia de mais de mil participantes, entre governantes, investidores, políticos, operadores turísticos nacionais e estrangeiros, acrescentou que o país está a implementar um amplo programa de reformas.

Destacou a simplificação de procedimentos administrativos e burocráticos, o reforço da segurança jurídica e outros como passos decisivos para a criação de condições favoráveis à participação do setor privado e à "valorização do enorme potencial turístico do país".

"Queremos que o crescimento do turismo contribua para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, fortalecer as economias locais e promover o desenvolvimento equilibrado (...). O Estado angolano continuará a empenhar-se para transformar esta ambição em realidade", declarou.

Lourenço garantiu, por outro lado, que Angola continuará a trabalhar ativamente com os Estados-membros da região, com a União Africana e com os seus parceiros internacionais para promover uma agenda de mobilidade, de conectividade e de desenvolvimento turístico regional.

Assegurou ainda que Angola está aberta ao investimento estrangeiro, à inovação, à transferência de conhecimento e às parcerias que gerem benefícios mútuos.

Por fim, convidou os investidores participantes no fórum a investirem nos projetos turísticos do país, nas infraestruturas, na hoteleira, nos transportes, na economia digital virada para o turismo e na formação profissional, porque, disse, encontram em Angola "bom ambiente de negócios, segurança jurídica e parceiros comprometidos".

O Angola Investiment Summit 2026, organizado pelo Ministério do Turismo de Angola em parceria com a GTFI, decorre na capital angolana até sexta-feira.