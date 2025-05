PR guineense anuncia visitas de homólogos francês e português "ainda este ano"

Sissoco Embaló fez o anúncio num discurso no ato de lançamento da primeira pedra das obras de reabilitação do Liceu Agostinho Neto e de construção de um complexo desportivo, com financiamento da cooperação francesa de quatro milhões de euros.

Dirigindo-se ao embaixador da França em Bissau, Arnaud Rux, o Presidente guineense afirmou que as obras hoje iniciadas são "apenas um início de muita coisa" que será feita com o apoio do Governo francês.

Nesse âmbito, Sissoco Embaló anunciou a visita a Bissau do Presidente de França, Emmanuel Macron, e de outros chefes de Estado.

"Ainda este ano vamos receber o Presidente francês, de Portugal, da Espanha e muitos outros. Se um dia [o Presidente norte-americano, Donald] Trump visitar esta zona de África vem nos visitar também, porque não existe Estado pequeno", enfatizou ainda o chefe de Estado guineense.

Umaro Sissoco Embaló notou que as visitas de chefes de Estado ao país são o resultado da sua ação em "restaurar a dignidade" da Guiné-Bissau no mundo.

"Quem fala da Guiné-Bissau fala de Umaro Sissoco Embaló e vice-versa, porque em qualquer lugar que passamos deixamos uma marca", declarou o Presidente guineense.

Aludindo ao lançamento da primeira pedra para a reabilitação de 37 salas de aula do Liceu Agostinho Neto e a construção do pavilhão desportivo multiusos, Sissoco Embaló sublinhou que quer ver todas as crianças do país na escola e deu o exemplo de uma das suas filhas para destacar a importância de estudar.

Embaló participou no dia dedicado à Guiné-Bissau na exposição mundial que decorre no Japão e no seu discurso utilizou a filha como interprete, um facto que, disse hoje, o deixou orgulhoso.

"Levei a minha filha de 21 anos ao Japão. Ela é que me fez a tradução das minhas declarações em japonês. Nunca esteve lá", sublinhou o Presidente guineense, para quem a escola "é o melhor presente" que se dá a uma criança.

O embaixador da França em Bissau, Arnaud Rux, afirmou que o projeto hoje lançado "é muito mais que uma obra, é um símbolo da parceria renovada" entre a França e a Guiné-Bissau, iniciada em 2020, quando Umaro Sissoco Embaló chegou à presidência.

"Os nossos dois países iniciaram uma aproximação diplomática significativa", declarou Rux, destacando as visitas de Embaló a Paris e à inédita vinda de um chefe de Estado francês a Bissau, a visita de Emmanuel Macron em julho de 2022.

Para o embaixador francês, os dois países "cerraram o desejo comum de construir uma cooperação duradoura".

As obras hoje iniciadas vão ser entregues ao Governo guineense em janeiro de 2026 e serão edificadas nas traseiras da escola francesa de Bissau, inaugurada em setembro de 2023.