PR lamenta a morte e sublinha a "paixão pelo jornalismo" de José David Lopes

Marcelo Rebelo de Sousa afirma, numa nota divulgada hoje no site da Presidência da República, terem ficado na sua memória "muitas das suas reportagens" publicadas no Diário de Notícias, nomeadamente a "histórica erupção vulcânica em Cabo Verde".

"Tendo na memória muitas das suas reportagens no Diário de Notícias, como a da histórica erupção vulcânica em Cabo Verde, o Presidente da República recorda ainda o rigor, o sentido de notícia e a paixão pelo jornalismo que caracterizaram a sua carreira", enviando à família de José David Lopes as suas condolências.

José David Lopes fez praticamente toda a sua longa carreira jornalística no Diário de Notícias, desde 1969 até 2006, tendo realizado quase todas as funções possíveis para um jornalista num jornal.

Num artigo publicado no site do Diário de Notícias, com o título "Morreu José David Lopes, o jornalista que se casou com o DN", o jornalista José António Santos lembra que na vida do repórter "o que contava sempre, em primeiro lugar, à frente até de interesse pessoais, era o Diário de Notícias".

José David Lopes deixa cinco filhos de três relações, a última das quais com a jornalista do DN Cadi Fernandes, também já falecida. O seu terceiro filho, Ricardo David Lopes, também começou a profissão no Diário de Notícias, estando hoje radicado em Angola.

O velório, na Igreja de São Jorge de Arroios, em Lisboa, acontece hoje a partir das 17.00. O funeral está marcado para segunda-feira, no cemitério do Alto de São João, às 12.00.