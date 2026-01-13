Prata bate recorde histórico e supera os 88 dólares por onça

Pelas 14:13 (hora de Lisboa), a prata negociava a 88,3104 dólares por onça.

O presidente da Fed, Jerome Powell, disse que a instituição recebeu uma intimação do Departamento de Justiça que pode levar a um processo de destituição.

O presidente do banco central defendeu que a intimação faz parte da pressão contínua, exercida pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a instituição, para cortar as taxas de juro de forma mais drástica, mesmo com a inflação a manter-se acima da meta de 2%.