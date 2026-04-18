Prazo das obras da Linha Rubi do Metro do Porto derrapa mais de um ano para 2028
Os prazos de conclusão da Linha Rubi do Metro do Porto, que vão ligar Casa da Música a Santo Ovídio, derraparam mais de um ano e são agora de julho de 2028, quando chegou a estar previsto 2026 e 2027.
A informação consta dos documentos anexos ao concurso para sinalização, lançado na sexta-feira por 24 milhões de euros, e aponta a data final de conclusão das obras para julho de 2028, algo noticiado hoje pelo Jornal de Notícias e consultado também hoje pela Lusa.
Em detalhe, o cronograma agora conhecida aponta 22 de julho de 2028 como data geral do fim das obras, três meses depois do fim da construção do tabuleiro da ponte Ferreirinha sobre o Rio Douro, apontada para abril de 2028.
Já a conclusão do túnel do lado do Porto até à futura estação do Campo Alegre é apontada para março de 2027, e o túnel do lado de Gaia entre Santo Ovídio e as Devesas para abril desse mesmo ano.
A conclusão da via, caminhos de cabos e salas técnicas, à exceção da ponte, é apontada para novembro de 2027.
O início dos testes dinâmicos com veículo em toda a linha está apontado para maio de 2028 e a pré-operação para junho.
A última afirmação oficial sobre prazos dada pela Metro do Porto apontava para o final da empreitada até ao final deste ano (compromisso assumido aquando da consignação da obra, em janeiro de 2024), mas também já tinha sido admitido pela anterior administração que o tabuleiro da ponte Ferreirinha ficaria para 2027.
Como termo de comparação, o mesmo concurso para sinalização que tinha sido lançado em maio de 2025 (e relançado na sexta-feira por ter visto as duas propostas rejeitadas), e com prazos referentes a janeiro de 2025, apontava para a conclusão da via em agosto deste ano e do tabuleiro da ponte em setembro.
A documentação refere também que o primeiro de 22 novos veículos do Metro do Porto, cuja adjudicação remonta a fevereiro de 2025, está previsto para janeiro de 2027 e decorrerá até abril do mesmo ano.
A Linha Rubi, com 6,4 quilómetros e oito estações, inclui uma nova travessia sobre o Douro, a ponte D. Antónia Ferreira "a Ferreirinha", que será exclusivamente reservada ao metro e à circulação pedonal e de bicicletas.
Em Gaia, as estações previstas para a Linha Rubi são Santo Ovídio, Soares dos Reis, Devesas, Rotunda, Candal e Arrábida, e, no Porto, Campo Alegre e Casa da Música.
O projeto tem um custo de 487,9 milhões de euros, sendo financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e Orçamento do Estado (OE).