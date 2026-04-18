Prazo das obras da Linha Rubi do Metro do Porto derrapa mais de um ano para 2028

A informação consta dos documentos anexos ao concurso para sinalização, lançado na sexta-feira por 24 milhões de euros, e aponta a data final de conclusão das obras para julho de 2028, algo noticiado hoje pelo Jornal de Notícias e consultado também hoje pela Lusa.

Em detalhe, o cronograma agora conhecida aponta 22 de julho de 2028 como data geral do fim das obras, três meses depois do fim da construção do tabuleiro da ponte Ferreirinha sobre o Rio Douro, apontada para abril de 2028.

Já a conclusão do túnel do lado do Porto até à futura estação do Campo Alegre é apontada para março de 2027, e o túnel do lado de Gaia entre Santo Ovídio e as Devesas para abril desse mesmo ano.

A conclusão da via, caminhos de cabos e salas técnicas, à exceção da ponte, é apontada para novembro de 2027.

O início dos testes dinâmicos com veículo em toda a linha está apontado para maio de 2028 e a pré-operação para junho.

A última afirmação oficial sobre prazos dada pela Metro do Porto apontava para o final da empreitada até ao final deste ano (compromisso assumido aquando da consignação da obra, em janeiro de 2024), mas também já tinha sido admitido pela anterior administração que o tabuleiro da ponte Ferreirinha ficaria para 2027.

Como termo de comparação, o mesmo concurso para sinalização que tinha sido lançado em maio de 2025 (e relançado na sexta-feira por ter visto as duas propostas rejeitadas), e com prazos referentes a janeiro de 2025, apontava para a conclusão da via em agosto deste ano e do tabuleiro da ponte em setembro.

A documentação refere também que o primeiro de 22 novos veículos do Metro do Porto, cuja adjudicação remonta a fevereiro de 2025, está previsto para janeiro de 2027 e decorrerá até abril do mesmo ano.

A Linha Rubi, com 6,4 quilómetros e oito estações, inclui uma nova travessia sobre o Douro, a ponte D. Antónia Ferreira "a Ferreirinha", que será exclusivamente reservada ao metro e à circulação pedonal e de bicicletas.

Em Gaia, as estações previstas para a Linha Rubi são Santo Ovídio, Soares dos Reis, Devesas, Rotunda, Candal e Arrábida, e, no Porto, Campo Alegre e Casa da Música.

O projeto tem um custo de 487,9 milhões de euros, sendo financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e Orçamento do Estado (OE).