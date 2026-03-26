Prazo de contratos e serviços mínimos. Em que consiste o novo documento enviado a patrões e UGT?

No documento a que a agência Lusa teve acesso, o Governo insiste em alargar a duração do contrato de trabalho a termo certo de dois para três anos, depois de ter chegado a admitir que a duração máxima pudesse ser de dois e meio e meio, segundo tinha indicado o presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), em 16 de março.



Ao mesmo tempo, mantém a intenção de alargar a duração máxima dos contratos a termo incerto de quatro para cinco anos, como inicialmente proposto.



Por outro lado, o Governo fala agora de um banco de horas por acordo entre empregador e trabalhador.



Acolhendo uma sugestão da CIP, o Governo propõe ainda que "a prestação de atividade motivada por situação de calamidade formalmente declarada" possa ser invocado como motivo justificativo para celebrar um contrato de trabalho a termo resolutivo.



No entanto, a possibilidade de não reintegração do trabalhador em caso de despedimento ilícito, considerada uma das "linhas vermelhas" para a UGT, mantém-se.



O Governo recua na questão do livre recurso ao 'outsourcing' em caso de despedimento que passa a ser possível apenas seis meses depois do despedimento de um trabalhador.



No que diz respeito ao artigo relativo ao banco de horas individual, o documento refere-se agora a "banco de horas por acordo", prevendo que "na falta de convenção coletiva de trabalho" possa "ser instituído por acordo expresso entre o empregador e o trabalhador".



Neste âmbito, mantém que "o período normal de trabalho pode ser aumentado até duas horas diárias e atingir 50 horas semanais, tendo o acréscimo por limite 150 horas por ano e um período de referência que não pode exceder quatro meses" e revoga ainda o banco de horas grupal.



O documento contempla ainda algumas mudanças nos setores que passam a estar abrangidos por serviços mínimos em caso de greve.



O novo documento deixa de fazer referência ao abastecimento alimentar e aos serviços de segurança privada de bens ou equipamentos essenciais e por outro lado, no que toca aos serviços de cuidado a crianças, clarifica que se trata de "crianças institucionalizadas".



Na passada terça-feira, as entidades patronais, UGT e Governo voltaram a reunir-se no Ministério do Trabalho para afinar os detalhes em torno da reforma proposta pelo Executivo. O encontro terminou sem, mais uma vez, ter sido alcançado um acordo. Apesar disso, a CIP, CCP e UGT garantiram que o diálogo se mantém e que o espírito tem sido construtivo.



O encontro ocorreu depois de um período de rutura nas negociações, que foram retomadas na semana passada após um apelo do presidente da República.



A ministra do Trabalho, Maria do Rosário Ramalho, confirmou que a proposta atual é muito diferente da inicial e que existem aproximações entre as partes.



c/ Lusa