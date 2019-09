Preço das casas em Portugal não pára de aumentar

Foto: Hugo Correia, Reuters

Quando parecia que o preço das casas em Portugal não podia subir mais, eis que entre abril e junho aumentou 10,1% - mais ainda que nos primeiros três meses do ano.





A subida aconteceu tanto no que toca a casas novas como nas usadas, de acordo com dados do Instituto de Estatística.





Os preços aceleraram mas as vendas de casas não: no segundo trimestre cairam 6,6%, isto quando comparado com o mesmo período do ano passado. Esta é, assim, a primeira queda homóloga desde 2013.





A Associação dos Profissionais de Imobiliárias atribui este recuo nas vendas à falta de casas no mercado. No total, a nível nacional, entre abril e junho, foram vendidos 42.590 imóveis.





Já há muito tempo que quem trabalha no mercado imobiliário se depara com a escalada dos preços.Foi na Área Metropolitana de Lisboa onde se venderam mais casas.