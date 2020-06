Preço do barril de Brent sobe 5,60% para 42,45 dólares

Na base da subida acentuada da cotação do Brent está a expectativa de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OEPEP) e os seus aliados, nomeadamente a Federação Russa, decidirem este sábado prolongar os seus cortes da produção.

O crude do mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,24 dólares acima dos 40,01 com que encerrou as transações na quinta-feira.

A OPEP e os aliados, juntos na chamada OPEP+, vão discutir no sábado se prolongam além deste mês a limitação da sua produção, que decidiram para o período entre 01 de maio e 30 de junho.

Este acordo serviu para impulsionar a cotação do barril quando estava em queda livre, devido à diminuição da procura provocada pela crise da propagação do novo coronavírus.

A reabertura gradual de muitas economias, juntamente com as medidas da OPEP e a redução da produção também nos EUA contribuíram para o reequilíbrio deste mercado.

"Desde que não haja uma segunda vaga de infeções, esperamos que o preço do petróleo continue a subir nos próximos meses, à medida que a procura reanime e a oferta continuar limitada", previu a consultora Capital Economics.