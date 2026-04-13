Preço do gás natural sobe mais de 8%

Os preços do gás e do petróleo voltaram a subir após o fim das negociações entre os EUA e o Irão no Paquistão, que terminaram sem acordo este fim de semana, e depois de Donald Trump ter anunciado que os Estados Unidos tencionam bloquear todas as embarcações que tentassem entrar ou sair do Estreito de Ormuz.

Neste contexto, o preço do gás natural subiu 8,60%, para 47,66 euros por megawatt-hora, embora tenha atingido 49,52 euros na abertura.

Às 06:00 de hoje (hora de Lisboa), o preço do petróleo Brent, referência europeia, subiu 7,51% para os 102,25 dólares e durante a madrugada chegou a atingir os 103,87 dólares.

Na semana passada, o preço do gás natural caiu acentuadamente, mais de 19%, após o acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão, e com o início das conversações de paz no fim de semana no Paquistão, que terminaram sem acordo.