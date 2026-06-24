Preço do ouro abaixo dos 4.000 dólares atinge mínimos de novembro

Pelas 13:05 (hora de Lisboa), o ouro estava a cair 3,36% para 3.978,67 dólares por onça.

O preço do ouro está a ser pressionado pela expectativa de um aumento das taxas de juro nos EUA, perante uma inflação crescente, alimentada pelo conflito no Médio Oriente.

Esta perspetiva torna os títulos do Tesouro dos EUA e o dólar mais atrativos para os investidores, uma vez que são ativos de refúgio que competem com o ouro.

O chefe da equipa diplomática iraniana, Mohammad Bagher Ghalibaf, disse hoje que o memorando de entendimento alcançado entre Teerão e Washington para pôr fim à guerra é uma declaração de derrota para os Estados Unidos.

"O memorando de entendimento de Islamabade não é o resultado de pressão ou coação, mas sim da resistência e da determinação da corajosa nação iraniana", afirmou Ghalibaf numa conferência em Baku, no Azerbaijão, transmitida pela televisão iraniana.

"É por isso que o memorando de entendimento de Islamabade assumiu o valor de uma declaração de derrota para os Estados Unidos", disse Ghalibaf, chefe da equipa iraniana nas negociações com Washington e presidente do Parlamento.