Preço dos combustíveis. Gasóleo deve subir mais de 4 cêntimos na próxima semana

Com base nos atuais valores da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), e tendo em conta as previsões das variações com os valores do fecho do mercado na quinta-feira, o preço médio da gasolina simples 95 deverá situar-se nos 1,928 euros por litro a partir de segunda-feira, enquanto o gasóleo simples poderá atingir os 1,905 euros por litro.



A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.



O aumento dos preços dos combustíveis nos últimos meses acontece num contexto de forte tensão geopolítica no Médio Oriente, com os preços do petróleo pressionados pelo encerramento do estreito de Ormuz e pela volatilidade dos mercados internacionais.



O preço do petróleo Brent, de referência na Europa, para entrega em agosto, descia 0,39% para 94,68 dólares.