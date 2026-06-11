Preço médio da produção agrícola na UE recua 2,9% no 1.º trimestre

Por outro lado, o preço médio dos fatores de produção agrícola (bens e serviços consumidos na agricultura e não relacionados com o investimento, tais como energia, fertilizantes ou alimentos para animais) teve uma descida homóloga de 0,4%, entre janeiro e março.

No primeiro trimestre, o preço médio da produção agrícola apresentou quedas homólogas em 19 países da UE, com os recuos acentuados a registarem-se na Bélgica (12,9%), na Alemanha (11,0%) e na Lituânia (10,8%).

Os preços aumentaram nos restantes oito países da UE, com maior destaque para Malta (14,8%), Croácia (8,5%) e Finlândia (5,5%).

Em termos de preço médio dos fatores de produção não relacionados com o investimento, registaram-se quedas em 14 países da UE, com as taxas mais acentuadas na Alemanha (3,8%), nos Países Baixos (3,4%), em Chipre e em Portugal (ambos com 3,1%).

Nos outros 13 países da UE verificaram-se aumentos, com as taxas mais elevadas na Lituânia (16,8%), na Roménia (5,0%) e na Irlanda (3,6%).

Ao nível da UE, os preços do leite e dos cereais diminuíram, em média, 15,5% e 11,7%, respetivamente, no primeiro trimestre de 2026, em comparação com o mesmo trimestre de 2025.

Entre os bens e serviços consumidos na agricultura, os preços médios dos fertilizantes e corretores do solo na UE aumentaram 6,6% no mesmo período, enquanto os alimentos para animais e a energia registaram quedas de 4,9% e 0,6%, respetivamente.

A recente crise no Médio Oriente, iniciada com o ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irão em 28 de fevereiro, levou à escalada dos preços da energia e fertilizantes.