Preço médio semanal da ERSE sobe 1,8% para gasolina e 4,2% para gasóleo

"O preço eficiente registou uma atualização, face à semana passada, de +1,8% para a gasolina e de +4,2% para o gasóleo, tendo em conta a variação semanal das cotações internacionais da gasolina 95 simples em +5,0% e do gasóleo simples em +8,2%", lê-se no relatório semanal da ERSE `Combustíveis - Supervisão de Preços`.

A partir de hoje e até 12 de abril, o preço eficiente antes de impostos é de 1,024 euros por litro para a gasolina 95 simples e de 1,439 euros por litro para o gasóleo simples.

Já com impostos, o preço eficiente fica em 2,011 euros por litro para a gasolina 95 simples e em 2,325 euros por litro para o gasóleo simples.

O preço eficiente tem em conta o valor dos combustíveis nos mercados internacionais de referência, os respetivos fretes marítimos, a logística primária, os sobrecustos com a incorporação de biocombustíveis, a componente do retalho e os impostos.

A média dos preços de venda ao público nos pórticos, face à semana anterior, situou-se em 1,8 cêntimos por litro abaixo do preço eficiente no caso da gasolina 95 simples e 10,8 cêntimos por litro inferior no caso do gasóleo simples.

De acordo com o regulador, estas diferenças correspondem a desvios de -0,9% e -5,1%, respetivamente.

Já no que diz respeito aos preços com descontos, a gasolina 95 simples e o gasóleo simples tiveram desvios respetivos face ao preço eficiente de -3% e -7,6%.

"Em termos absolutos, estas estimativas situam-se, para a gasolina 95 simples, em --6,0 cêntimos por litro abaixo, e para o gasóleo simples, em -15,7 cêntimos por litro abaixo, dos respetivos preços eficientes", detalhou.