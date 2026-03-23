Preços da habitação com aumento recorde de 17,6% em 2025

No ano passado, o aumento médio dos preços das casas existentes (18,9%) superou o das casas novas (14,2%).

Em 2025, a transação de habitações representou 41,2 mil milhões de euros. Estes resultados representam aumentos de 8,6% e 21,7%, em número e em valor, respetivamente, face ao ano de 2024.

Segundo o INE, em 2025 foram transacionadas 169.812 habitações, o que representa um aumento de 8,6% relativamente ao ano anterior e o registo mais elevado da série disponível.

No 4.º trimestre de 2025 transacionaram-se 43 084 habitações, correspondendo a uma redução homóloga de 4,7% (variação de 3,8% no trimestre anterior) e um aumento em cadeia de 1,4%.

Entre outubro e dezembro de 2025, as habitações transacionadas perfizeram 10,8 mil milhões, mais 5,9% face a idêntico período de 2024.

Em 2025, 8 471 habitações foram adquiridas por compradores com domicílio fora do Território Nacional, por um total de 3,4 mil milhões de euros.

A Grande Lisboa, com um total de 12,4 mil milhões de euros, concentrou 30,1% do valor das transações de alojamentos realizadas em 2025, sendo, no entanto, a região com maior decréscimo na respetiva quota relativa face a 2024 (-2,1 p.p.).

Em 2025, com exceção da Região Autónoma dos Açores e da Região Autónoma da Madeira, nas demais regiões registaram-se aumentos do número e do valor das transações de alojamentos relativamente ao ano anterior.

c/Lusa