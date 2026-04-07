Preços das casas cresceram 180% em Portugal entre 2015 e 2025

De acordo com informações publicadas pelo gabinete estatístico da UE, que comparam o quarto trimestre de 2025 com 2015, os preços das casas aumentaram 180% em Portugal neste período.

Esta subida apenas foi superada pela Hungria, onde os preços das casas mais do que triplicaram (+290%), sendo seguida pela registada na Lituânia (+168%) e na Bulgária (+157%).