Preços das habitações novas na China caem pelo 37.º mês consecutivo

Preços das habitações novas na China caem pelo 37.º mês consecutivo

Os preços das habitações novas na China caíram em junho pelo 37.º mês consecutivo, embora a um ritmo menos acentuado do que em maio, enquanto o mercado de casas usadas acelerou a queda, segundo dados oficiais hoje divulgados.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Thomas Peter - Reuters

VER MAIS

Os preços das habitações novas em 70 cidades selecionadas recuaram 0,15% face ao mês anterior, segundo cálculos feitos com base nos dados divulgados pelo Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE). Em maio, a queda foi de 0,2%.

Das 70 cidades analisadas, 50 registaram descidas nos preços das habitações novas, face às 52 de maio, enquanto 20 - entre as quais Xangai, Cantão e Shenzhen - registaram aumentos, acima das 16 do mês anterior.

Os cálculos com base nos dados do GNE mostram igualmente que os preços das habitações usadas recuaram 0,32% em termos mensais em junho, uma descida mais acentuada do que a de 0,26% registada em maio.

No segmento das habitações usadas, apenas nove das 70 cidades analisadas - entre as quais Xangai, Shenzhen, Cantão e Pequim, as quatro cidades chinesas classificadas como de "primeiro nível" - registaram aumentos de preços, enquanto 60 apresentaram descidas face ao mês anterior.

Nos últimos anos, as autoridades chinesas anunciaram várias medidas para travar a queda do mercado imobiliário, uma questão que preocupa Pequim pelas implicações para a estabilidade social, uma vez que a habitação continua a ser um dos principais veículos de investimento das famílias chinesas.

A crise do setor imobiliário é considerada um dos principais fatores por detrás da recente desaceleração da economia chinesa. Segundo alguns analistas, o setor representava, incluindo os efeitos indiretos, cerca de 30% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

 

Tópicos
PUB
PUB