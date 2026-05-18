Preços de habitações na China em queda há quase três anos

Segundo cálculos da agência de notícias EFE com base em dados divulgados hoje pelo Gabinete Nacional de Estatística (GNE), os preços em 70 cidades selecionadas recuaram 0,19% face a março, após uma contração de 0,21% no mês anterior.

Das localidades analisadas, 49 registaram quedas nos preços das casas novas, contra 54 em março, enquanto 14 cidades, incluindo Xangai, Guangzhou e Shenzhen, viram aumentos, o mesmo número que no mês anterior. Sete localidades não apresentaram variações.

Entretanto, os preços das habitações de segunda mão caíram 0,23% em abril, uma descida ligeiramente mais moderada do que a registada em março (-0,24%).

Nos últimos anos, as autoridades chinesas anunciaram várias medidas para travar o colapso do mercado imobiliário, considerado sensível para a estabilidade social, dado que a habitação é um dos principais meios de investimento das famílias chinesas.

Analistas sublinharam que a crise do setor imobiliário é um dos grandes fatores da recente desaceleração da economia chinesa, estimando que o peso do setor, incluindo efeitos indiretos, represente cerca de 30% do PIB nacional.