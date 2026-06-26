Preços dos combustíveis devem manter-se na próxima semana - Anarec

Com base nos atuais valores da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), e tendo em conta as previsões das variações com os valores do fecho do mercado na quinta-feira, o preço médio da gasolina simples 95 deverá manter-se nos 1,877 euros por litro a partir de segunda-feira, enquanto o gasóleo simples deverá rondar os 1,769 euros por litro.

A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.

Os preços dos combustíveis tiveram um forte aumento nos últimos meses, num contexto de forte tensão geopolítica no Médio Oriente, com os preços do petróleo pressionados pelo encerramento do estreito de Ormuz e pela volatilidade dos mercados internacionais.

Na última segunda-feira antes do início do conflito, em 23 de fevereiro, quando barril de Brent era negociado a 71,11 dólares, o preço por litro de gasóleo simples era de 1,600 euros e o da gasolina simples 1,686 euros, o que significa que, desde então, estes combustíveis tiveram subidas respetivas de 10,6% e 11,3%.

O preço do petróleo mantém-se hoje em baixa, com o preço do Brent, de referência na Europa, para entrega em agosto, a recuar 2,33% para 73,51 dólares.